86% des Français « prêts à aider Macron » à réaliser son vœu de se baigner dans la Seine

Selon un sondage IPSOS pour Le Parisien paru ce matin et relayé de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, 86% des Français se disent prêts à aider Emmanuel Macron à faire son petit plongeon dans la Seine, 55% d’entre eux sont bien décidés à le convaincre d’y aller dès ce week-end et 42% souhaitent même le lester de poids au préalable « juste pour voir ». 61% des Français interrogés aimeraient le voir sauter du Pont de l’Alma « pour le côté festif ». Enfin, 31% de nos concitoyens estiment qu’il serait plus judicieux de profiter de la cérémonie d’ouverture pour l’envoyer dans la Seine à l’aide d’une catapulte.

En synergie

Parmi les activités que les Français aimeraient bien voir le président pratiquer dans l’eau, on trouve, en tête, « la pêche aux sacs en plastique » (28%), « l’apnée pendant plus de dix minutes » (31%) et « une bombe depuis une grue » (36%). Interrogé sur ces résultats, le chef de l’État a déclaré : « C’est la preuve que les Français et moi-même sommes en parfaite synergie de pensée et d’action et que, contrairement à ce qu’on pense, ils approuvent tous mes choix depuis près de sept ans. »