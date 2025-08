Les arrêts maladie devront désormais être posés au moins 6 mois à l’avance

« Poser un arrêt maladie du jour au lendemain est l’action la plus égoïste qui soit pour une entreprise » a déclaré ce matin la ministre du Travail et de la Santé Catherine Vautrin. « Voilà pourquoi, en les posant 6 mois avant leur date effective, chaque boîte pourra s’organiser en conséquence et remplacer chaque employé souffrant par de la main-d’œuvre moins chère comme des alternants, des stagiaires de troisième ou des femmes ».

Pour mener à bien cette réforme, le site mesfuturssoucisdesanté.fr sera accessible en ligne dès la rentrée prochaine. Chaque employé sera invité à y entrer les dates de ses futurs congés maladie, mais également ses futurs symptômes, sa future température ainsi que la durée de sa future grippe, cancer et autre migraine.

Une proposition qui a le mérite de mettre de l’ordre et qui ne s’arrête pas là puisque pour permettre aux entreprises de chercher des nouvelles recrues dans les meilleurs délais, chaque employé devra indiquer son licenciement au moins 1 an à l’avance sur le site de France Travail.