« Le bon vivant » était en fait un alcoolique bourré de cholestérol

C’est un scénario Hitchcockien qu’a joué Laurent à ses proches. A 45 ans, celui que tout le monde décrivait comme “un bon vivant”, “un épicurien aimant un peu trop la vie”, était un fait un alcoolique rempli de cholestérol. En effet, il y a 2 jours, Laurent s’est vu diagnostiquer une cirrhose du foie et a dû subir un triple pontage à cause de sa mauvaise hygiène de vie.

Une nouvelle qui a provoqué l’effroi et l’incompréhension parmi ses proches. « Pour nous, c’était juste un gars rigolo qui mangeait deux côtes de bœuf et buvait trois litres de vin par jour. Jamais on aurait pu penser qu’il avait des problèmes » confie Sophie, une de ses proches encore décontenancée.

Même son de cloche pour Benoît qui, encore groggy, confiait au chevet de son meilleur ami « il buvait et mangeait beaucoup trop gras. Quoi de mal à ça ? »

Alors, comment Laurent a-t-il réussi à jouer ce tour à ses proches ? « Honnêtement, aucune idée. Je ne comprends pas comment il a pu passer incognito toutes ces années. » nous glisse sa collègue Françoise avant de se rendre à son troisième afterwork de la semaine tout en ouvrant son deuxième paquet de cigarettes de la journée.

Photo : Istock