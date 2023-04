10 astuces simples pour réagir sans paniquer quand un troupeau de zèbres traverse votre restaurant Burger King

– Cachez-vous derrière votre plateau

En vous cachant derrière votre plateau, les zèbres ne vous remarqueront pas, vous pourrez ainsi les observer plus longtemps sans les affoler.

– Déguisez-vous en borne de commande

Avec quelques bouts de cartons, il est facile de réaliser une panoplie qui ressemblera comme deux gouttes d’eau à une borne de commande pour approcher d’un peu plus près les animaux sauvages.

– Cachez vos menus King Junior.

C’est bien connu, les zèbres adorent les menus King Junior. Leur seule présence peut affoler tout un troupeau et ils se précipiteraient immédiatement pour les dévorer.

– Vérifiez la présence de prédateurs

Ce troupeau de zèbres qui vient d’apparaître dans votre restaurant fuit peut-être un prédateur, vérifiez bien la présence d’un crocodile ou d’un lion dissimulé entre les chaises de votre restaurant en regardant sous les tables.

– Ne les traitez pas de « chevaux » à haute voix.

Les zèbres sont des animaux dotés de sensibilité. Ils pourraient se vexer si vous les rabaissez ainsi à la dénomination banale de « cheval ». En outre, assurez-vous qu’il s’agisse bien de zèbres de plaines et non de zèbres de montagnes, ceux-là sont très rancuniers, ils vous suivront et piétineront votre voiture par vengeance. Pas cool.

– Pas de photos au flash !

Filmer la scène sans déranger les animaux et notez que les zèbres des plaines n’aiment pas leur profil gauche : vous voilà prévenu ! Si vous postez la scène sur les réseaux sociaux, essayez de trouver un hashtag simple : #PasUnCodeBarre ou #ZebreOfTheDay

– Évitez de mettre la musique « I like to move it move it »

Depuis le film DreamWorks Madagascar, les zèbres n’en peuvent plus d’entendre cette musique. Pensez donc à ne pas fredonner l’air par inadvertance ou à ne surtout pas taper le rythme avec vos mains.

– Assurez-vous que vous n’êtes pas sur leur trajectoire

Un troupeau de zèbres, c’est massif, c’est plusieurs centaines d’animaux qui galopent à travers l’allée centrale de votre restaurant, laissez donc de l’espace dans les allées pour la circulation des animaux !

– Attention aux petits

De petits zébreaux peuvent sortir du troupeau. Créez une chaîne humaine pour les empêcher qu’ils se dispersent, sans les toucher parce qu’après ils s’habituent à vous et vous devrez leur laisser la chambre des enfants. À vous de choisir : vos enfants ou les zébreaux

– Même après le passage du troupeau, ne relâchez pas votre vigilance

Une étude a prouvé que dans 33% des passages d’un troupeau de zèbres dans un Burger King, celui-ci est suivi d’un passage d’un troupeau d’hippopotames. Donc restez sur vos gardes.