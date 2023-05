Un groupe d’adultes passe toute une soirée à essayer de deviner lequel d’entre eux est un loup garou

Pendant deux heures, les invités ont tour à tour prétendu être une sorcière, une fée, un chasseur alors que la plupart sont embauchés en CDI dans des entreprises du CAC 40. “Loïc, le maître du jeu, a dit au village de s’endormir et puis tout est allé très vite. Au réveil, j’ai appris que j’étais une petite fille et qu’il me fallait trouver le loup-garou” explique Mehdi, chef de projet chez Norauto.

La soirée a battu son plein et atteint son climax lorsque Audrey, Barthélémy et Aristide ont décidé d’éliminer leur ami Jean-Edouard en pensant qu’il s’agissait du loup-garou alors qu’il était en réalité simple villageois et contrôleur de gestion dans la vraie vie. “C’est trop bête je leur ai répété que j’étais voyante, ils vont m’entendre lundi chez KPMG”.

La partie s’est poursuivie sans accroc et s’est terminée un peu plus tôt après la découverte que le loup-garou était en réalité Léa, middle office manager chez Unilever, ce qui a permis aux 9 joueurs de rentrer plus tôt que prévu et retrouver leurs enfants et leurs appartements respectifs pour lesquels ils se sont chacun endettés sur 25 ans.

