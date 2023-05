Pour ne pas être remplacé par Chat GPT, il devient acteur porno

« Chat GPT a beau être intelligent, il a pas un braquemart comme le mien ! » claironne Aurélien Brissot, dit « Stéfano Puissant » dans le monde du X. Développeur web expérimenté, Aurélien a dû abandonner son métier face aux prouesses de Chat GPT en matière de code : « J’ai vu que je serai dépassé dans un ou deux ans. Alors j’ai préféré changer de vie tout de suite. J’ai regardé tous les métiers qui ne pourraient jamais être remplacés par Chat GPT mais il n’y avait que des trucs fatigants comme carreleur, maçon, bricoleur… Et puis, j’ai eu un flash : on remplace pas une teub comme ça, alors je suis devenu acteur porno. Vous savez, j’ai le même chibre que mon père. De générations en générations on se le refile. Vous voulez le voir ? Regardez. Regardez -le ! ».

Cependant, le plan de carrière d’Aurélien ne s’est pas déroulé comme prévu. Il s’explique : « Comme les films hétéros ne rapportent rien pour les hommes, j’ai dû me lancer dans le porno gay BDSM hardcore et aujourd’hui je peux dire que j’arrive à « joindre les deux bouts ». C’est un peu l’usine, je pointe à 9h du mat, je baise jusqu’à 17h, avec une heure pour manger avec les gars on se fait un flunch, et le soir quand je rentre, je suis crevé… C’est vrai que mon quotidien de développeur web me manque ». Combien de temps tiendra Aurélien dans cette nouvelle vie ? Sera-t-il remplacé dans 5 ans par un robot au « chibre » encore plus impressionnant ? Était-ce une bonne idée d’organiser sa dernière partouze dans la centrale nucléaire de Fessenheim ? L’avenir nous le dira.

