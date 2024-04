​​Le week-end à la campagne dérape lorsque ses amis organisent des olympiades

C’est encore tremblante que nous retrouvons Aurélie, 34 ans, au Paul de la gare Montparnasse, tout juste revenue d’un week-end à la campagne : « Ça aurait dû être la folie. On avait loué une énorme maison dans le Perche, on s’était pas vu depuis longtemps. On avait prévu un barbecue autour de la piscine. Et puis en quelques secondes tout a basculé à cause de ce con de Brice » lâche-t-elle, nous expliquant que ce Brice avait organisé des Olympiades.

La jeune femme nous décrit une après-midi chaotique faite de « blind test années 90 », de concours de shooters, de course de chaises, de ventre glisse sur sac poubelle : « Brice avait même ramené un Twister. Malgré ça, je crois que tout le monde s’amusait. J’ai remis ma vie en question, comment avais-je pu être amis avec des gens pareils ? » sanglote la jeune femme.

Après une crise d’angoisse et l’intervention des secours, Aurélie a réussi à terminer son témoignage : « Je crois que le pire c’est lorsque j’ai découvert que le soir ils avaient prévu une soirée costumée. J’avais loupé l’info, j’étais donc la seule à ne pas être déguisée en ‘jeune des années 2000’. J’ai pensé à m’ouvrir les veines quand j’ai vu Fabien faire des pas de tecktonik et les autres trouver ça hilarant » avoue-t-elle, avant de nous laisser pour se rendre à sa première séance de psychothérapie pour tenter de surmonter ce traumatisme.