Les prises de parole de Bernard-Henri Lévy considérées comme des « polluants éternels »

C’est une première dans la sphère scientifique : il est désormais établi que les discours abscons, alarmistes et va-t-en-guerre du philosophe TV Bernard-Henri Lévy constituent des polluants éternels aux conséquences graves sur le cerveau. Selon Frédérique Bordier, directrice de recherche, « Il est urgent de les interdire, car cela a trop duré : BHL est invité sur tous les plateaux télé depuis 40 ans, et a probablement contaminé des millions de Français. Certains croyaient ses discours et ses avis pertinents, et faisaient fausse route depuis le début : en réalité, ils causent une perte de neurones, des contresens, des difficultés d’analyse… Ces prises de paroles ont rendu les Français plus bêtes qu’avant. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose ».

Une question demeure : comment interdire les prises de parole de BHL alors qu’il s’invite en permanence sur les chaînes info ? « Parfois, on commence l’émission et on le découvre, chemise ouverte sur le plateau, prêt à parler de tout : l’Ukraine, Gaza, les violences au collège, l’économie… On est obligés de l’interviewer pour être polis. » confie un journaliste qui a préféré garder l’anonymat. Des solutions sont à l’étude actuellement pour le tenir à l’écart, notamment le fait de laisser une tarte à la crème bien en évidence sur le plateau TV, car BHL a développé une phobie de ces desserts, depuis qu’il s’est fait entarter pas moins de 10 fois devant les caméras.