Invité à dessiner ses angoisses, un enfant de 4 ans reproduit à l’identique le visage de Christian Estrosi

L’histoire s’est déroulée à Ploufragan (Côtes-d’Armor), à plus de 1280 km de Nice, et elle a de quoi faire frissonner les scénaristes de films d’horreur. Témoin de la scène, la psychologue Marielle Sirus est encore sous le choc : « C’était glaçant, tout y était : son sourire fourbe, son regard machiavélique, son brushing de pervers narcissique. Il ne lui manquait que la parole, mais c’est mieux comme ça ! » Comment expliquer un tel phénomène et s’agit-il vraiment d’un hasard ? Pour le pédopsychiatre Mikaël Vraijour, la réponse est loin d’être évidente : « On pourrait penser que, comme l’enfant ne le connaît pas, c’est forcément une coïncidence. Mais le cerveau de l’enfant appréhende instinctivement le mal, il n’est donc pas impossible qu’il soit capable d’en restituer les traits. »

Plusieurs hypothèses

Le psychothérapeute et hypnothérapeute Marcel Faivre a une tout autre hypothèse : « L’enfant ne provient pas de nulle part, il préexiste à sa naissance dans le monde spirituel. Il est fort possible que les démons aient le visage du maire de Nice. »

Cette histoire n’est pas sans rappeler celle de cet adolescent de douze ans obsédé par la guerre à qui on avait demandé de dessiner l’arme la plus effrayante au monde et qui avait reproduit à l’identique le pénis de Benjamin Griveaux.