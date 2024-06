Emmanuel Macron d’accord pour débattre à la télé “avec lui-même”

C’est une annonce qui a surpris tout le monde. Ce matin, le président de la République a fait savoir sur X qu’il était prêt à débattre avec lui-même : « Puisque Madame Le Pen impose moulte conditions à notre débat, j’ai décidé d’affronter un adversaire encore plus coriace, avec qui l’échange d’idées sera j’en suis sûr, de haute volée, moi-même ».

Un conseiller du Président nous confirme qu’Emmanuel Macron est accro aux joutes verbales : « Ce matin encore, il est arrivé en retard en conseil des ministres car il débattait avec son reflet pour savoir qui était le plus beau et le plus intelligent du royaume de France. C’est son reflet qui a gagné, mais connaissant le Président, il y aura un match retour »

Avant ce débat tant attendu, Emmanuel Macron se prépare âprement en regardant ses anciens discours et en notant des arguments contraires : « C’est très difficile, car le Président ne dit que des choses brillantes et irréfutables » nous confie son conseiller qui prépare pour le Président une fiche récapitulative de l’ouvrage de Schopenhauer : « L’art d’avoir toujours raison ».

Photo : Shutterstock/Obatala-photography