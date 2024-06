Il s’est converti en fichier PDF par erreur

En pleine crise de la trentaine, Cyril B., informaticien dans une petite start up beauvaisienne, s’est converti en fichier PDF. L’homme raconte qu’au départ il cherchait simplement à se convertir pour trouver la paix et des réponses à ses questions existentielles dans une religion. En cherchant des infos sur Google, le moteur de recherches lui a alors suggéré “convertir PDF”. “J’ai eu une illumination. Je me suis renseigné et j’ai appliqué les instructions à la lettre”. Au lieu de convertir un simple fichier, Cyril s’est converti lui-même en PDF. “Ça a changé ma vie. Nous ne sommes pas encore beaucoup d’adeptes, mais j’ai retrouvé Clippy qui est dans le PDF depuis sa disparition des ordinateurs.

Photo : Shutterstock/ one photo