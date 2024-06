Jordan Bardella furieux de voir le score du RN écrit en chiffres arabes

“Encore une fois c’est symptomatique du grand remplacement” a tempêté le leader du RN alors que pleuvaient autour de lui les confettis de la victoire. “On aurait pu l’écrire en chiffres romains mais non, comme d’habitude il y en a que pour les personnes issues de l’immigration” a -t-il déploré avant de regretter que toutes les dépenses de campagne aient été réglés en euros et non en sesterces.