Équipe de France – Olivier Giroud toujours écarté du groupe après avoir cadré une frappe à l’entraînement

Depuis qu’Olivier Giroud a cadré une frappe la semaine dernière à l’entraînement, il est officiellement « écarté jusqu’à nouvel ordre ». Selon plusieurs témoins cette frappe non seulement cadrée mais bien placée, et qui avait terminé au fond des filets, avait mis hors de lui le sélectionneur de l’équipe de France. « Cela avait été vécu comme une provocation » glisse un proche. Il faut dire qu’au cours de cette séance, l’attaquant de l’équipe de France avait déjà passablement agacé le sélectionneur en cherchant à accélérer le jeu avec notamment plusieurs remises en une touche et trois ou quatre passes vers l’avant, deux options strictement interdites par Didier Deschamps.

Pas encore prêt

« Olivier a de plus en plus de mal à adhérer à notre philosophie de jeu, il a besoin d’un peu de repos pour faire le point et se remettre en question » avait justifié le sélectionneur qui a donc décidé de ne pas le réintégrer avant le quart de finale contre le Portugal. « Olivier n’est pas prêt, il a encore trente matchs de Marcus Thuram à visionner » a-t-il expliqué. Après un atelier « provoquer des CSC », les joueurs de l’équipe de France ont terminé l’entraînement par une petite opposition au cours de laquelle Barcola a joué dans les buts et Coman et Dembélé en défense centrale.

