Paris – Emmanuel Macron fait jeter les derniers SDF dans la vasque olympique

C’était l’une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron : plus de SDF dans les rues de la capitale avant la fin de l’année. C’est maintenant une réalité puisque d’après une enquête de nos confrères de Médiapart, le gouvernement aurait organisé dans la nuit de samedi à dimanche une gigantesque purge en faisant jeter les 30 derniers SDF parisiens dans la vasque olympique. “Voilà une belle façon d’offrir aux plus démunis la chance d’entrer dans l’Histoire tout en permettant à la flamme de briller encore plus fort” aurait déclaré Emmanuel Macron avant de faire décoller la vasque à plus de 40 mètres du sol afin “d’éloigner encore un peu plus les pouilleux” de la rue.

Toujours selon cette enquête, les effets des SDF tels que les abris en carton et des bouteilles de Villageoise auraient eux aussi été ajoutés au brasier afin de faire monter sa température à plus de 600 degrés. Une méthode radicale qu’Anne Hidalgo, présente au moment des faits, aurait décidé de conserver après les Jeux histoire de “rendre les rues de la capitale plus vivables pour ceux qui n’y dorment pas” tout en “améliorant significativement l’efficacité du plan Grand Froid”.

Un scandale qui prend chaque jour une ampleur inédite puisque Médiapart révèle également que la vasque olympique devait initialement être trois fois plus grande afin de pouvoir aussi y faire jeter l’intégralité des bouquinistes.

Photo : Fabien Liebus