Emmanuel Macron ira bien se baigner dans la Seine « mais pas forcément dans cette vie-là »

Emmanuel Macron compte toujours se baigner dans la Seine et tenir sa promesse. Mais, précise un conseiller, « il n’a pas annoncé qu’il allait se baigner dans cette vie-là, il a toujours manifesté cette certitude mais il n’aura pas forcément l’occasion de le faire de son vivant. » Un proche ajoute : « Emmanuel Macron tient ses promesses, il se baignera un jour dans la Seine mais il n’a jamais dit non plus qu’il se baignerait dans le fleuve s’il est rempli d’eau, il préfèrera peut-être prendre un bain dans celui-ci lorsqu’il est à sec. » Puis de conclure : « Ce qui est certain, c’est que lorsqu’il ira, il restera plus longtemps qu’Amélie Oudéa-Castéra et fera un plus beau plongeon qu’Anne Hidalgo. Il a prévu un double salto arrière carpé avec arrivée en bombe. »

Un homme de parole

Interrogé par notre rédaction, le président a confirmé : « Quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. J’ai très envie de me baigner dans la Seine mais c’est une envie qui a besoin de mûrir car je soupèse toutes mes décisions. » Interrogé ensuite sur la date à laquelle il nommerait son Premier ministre, Emmanuel Macron a déclaré : « Comme je viens de vous le dire, je suis un homme de parole, j’ai dit que je nommerai un Premier ministre, je le ferai également mais pas forcément dans ce quinquennat. »