Parlement européen – Faute de présences, le siège de Jordan Bardella transformé en relais colis

Depuis le 22 juillet dernier, c’est une toute nouvelle vie qui a été offerte à la place de Jordan Bardella au sein du Parlement européen. Des absences répétées qui ont poussé la commission à réagir en la transformant pour de bon en relais-colis pour le plus grand bonheur des riverains. “J’habite à deux pas du Parlement alors quand j’ai su qu’on pouvait y faire livrer nos colis, j’ai immédiatement sauté sur l’occasion” nous raconte Colette, 47 ans, avant de pénétrer dans l’hémicycle pour récupérer un étendoir à linge, un paquet de grissini et 8 garde-boues. Même son de cloche du côté de Patrice, 59 ans. “Je les connaissais forts pour faire circuler des enveloppes mais je savais pas qu’ils savaient aussi bien garder des colis” conclut-il avant de repartir avec 2 kilos de seigle dans un carton.

Rebaptisée “Relais Colis Tolbiac” sur Mondial Relay, ce sont désormais près de 1200 colis et paquets empilés les uns sur les autres que l’on retrouve chaque jour à la place du député RN. Une initiative innovante et fructueuse permettant de rapporter 0,30 centimes par colis à l’Union Européenne. “Cette décision a un effet double” nous confie Roberta Metsola, présidente du Parlement. “D’un côté cela nous permet de nous rapprocher du peuple et de l’autre d’amortir les sommes colossales déboursées pour payer quelqu’un présent une fois sur trente” explique-t-elle. Puis d’ajouter : “Désolé il faut que je vous laisse, je dois relancer un vote sur la nécessité d’un soutien continu de l’Union à l’Ukraine et donner à ce monsieur son poulet en caoutchouc qui couine quand on le presse” conclut-elle tout en se précipitant vers le fond de la salle pour s’emparer d’une grosse boîte.

Une initiative positive et utile qui semble avoir fait réagir Jordan Bardella puisque celui-ci aurait finalement été aperçu jeudi 25 juillet à sa place juste avant de quitter la salle en vitesse avec 3 colis sous le bras.