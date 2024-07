Marine Tondelier s’introduit dans les rêves de Jordan Bardella pour le convaincre d’accepter de débattre

“Pour implanter cette idée de débat, il va nous falloir aller très profondément” a expliqué Cobb à Marine Tondelier tandis qu’ils se retrouvaient dans un amphi de Tolbiac entourés d’individus ressemblant à Vladimir Poutine et Pascal Praud. “Pour s’assurer que vous êtes bien dans la réalité et non dans un rêve, il vous faut un totem, un objet connu de vous-même” a conseillé le spécialiste. “Je vais garder ma petite veste verte, elle ne risque pas de se retourner” a plaisanté la secrétaire générale d’EELV. Alors qu’ils étaient le point de réussir, l’inconscient de Jordan Bardella a semblé fuir de nouveau et le rêve a commencé à s’effondrer sur lui-même tandis que Jean-Marie Le Pen a surgi, hurlant “JEANNE AU SECOURS”.