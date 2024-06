La conférence de presse d’Emmanuel Macron décomptée du temps de parole du Rassemblement National

L’Arcom a pris sa décision quelques minutes à peine après la prise de parole d’Emmanuel Macron, ce matin, face à un parterre de journalistes. Une décision claire et non-négociable. “Le mot sécurité, prononcé 72 fois a fait pencher la balance”, explique l’Arcom, “on a d’ailleurs été inondé d’appels dès ce moment-là pour nous alerter”.

Du côté du Rassemblement National, cette décision fait jaser. “Déjà qu’il s’inspire beaucoup de notre programme, mais là en plus, il nous sucre du temps de parole”, s’est exprimée Marine Le Pen, quelque peu agacée. Du côté de Jordan Bardella, on est beaucoup plus enthousiaste. “Il a été mon meilleur directeur de campagne et ça nous a porté chance, ce n’est que la suite logique”.

Illustration Public Sénat