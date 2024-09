Après avoir tourné sur elle-même pendant des années, la Terre s’arrête pour vomir

C’est un phénomène sans précédent qui s’est déroulé ce mercredi 28 août à la surface de la Terre. À 8h45 (GMT), la Terre s’est subitement fissurée entre San Francisco et Moscou avant qu’une gigantesque fosse béante ne s’ouvre, déversant par flots saccadés plus de 800 000 litres de bile magmatique dans le cosmos. “Après 4,55 milliards d’années à tourner sur elle-même, on se doutait que la Terre allait finir par vomir un jour ou l’autre” explique le professeur Emmett Lezinski, chef chercheur à la NASA. “À l’heure où je vous parle on ne sait toujours pas combien de temps notre planète va rester “dans le mal”” poursuit-il, déconfit. “Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’au vu de sa température élevée, des secousses qui la traversent et du nombre d’étoiles devant ses yeux, ce n’est pas demain la veille qu’elle se remettra à faire la toupie” conclut-il, avant de se mettre à 4 pattes pour lui faire un bisou sur le front.

Pour résoudre le problème, l’armée américaine a immédiatement réagi en déployant rapidement 50 foreuses chargées d’acheminer en plein centre de la Terre 600 kilos de Spasfon, ainsi que 15 000 litres de Coca Light et 40 000 bananes. Une mission de grande ampleur baptisée “Opération SMECTA” pour “Secret Military Expedition to Control Terrestrial Acid” et qui devrait empêcher la Terre de recracher dans l’espace ses 71% d’eau restant.

Une expédition périlleuse qui ne laisse que très peu de temps aux militaires puisque selon les experts, la planète Terre serait actuellement en train de s’éloigner progressivement du soleil afin de se trouver un petit coin à l’ombre et surtout au frais. Une situation problématique qui a poussé la France elle aussi à réagir en faisant tracter par hélicoptères jusqu’au Pôle Nord un gigantesque gant de toilette imbibé d’eau fraîche afin d’aider la planète à passer ce cap difficile.