Le prochain numéro de Rendez-vous en terre inconnue embarquera Élisabeth Borne dans une école publique

L’émission phare du service public vient de dévoiler le casting de son prochain numéro, et c’est la ministre de l’Éducation nationale qui partira à la découverte d’un monde dont elle ignorait encore totalement l’existence il y a quelques semaines : l’Éducation nationale. Laury Thilleman, la nouvelle animatrice de l’émission, nous dévoile quelques secrets de tournage, réalisé au début du mois :« C’était très touchant. Quand je lui ai enlevé le bandeau des yeux et qu’elle s’est rendue compte qu’elle était dans une salle de classe, elle a hurlé et demandé qu’on la rapatrie d’urgence à Paris. »

La production a dû intervenir pour la convaincre de rester : « Le contact a été établi avec la tribu des enseignants, qui lui ont expliqué leur quotidien avec les élèves, les programmes et les difficultés rencontrées. C’est à ce moment-là que la ministre a choisi de quitter la conversation sans prévenir », raconte un membre de l’équipe.

Michel Sardou chez les fans de reggaeton

Du côté des proches d’Élisabeth Borne, on assure qu’elle est rentrée pas du tout chamboulée par ce périple. « Ça ne lui a fait ni chaud ni froid de rencontrer élèves et professeurs. Leur vie et leurs problèmes ne l’intéressent pas, elle préfère vapoter à l’assemblée. »

Le prochain numéro, diffusé en avril, s’annonce tout aussi palpitant : Michel Sardou partira à la rencontre d’une famille passionnée de gauchiste fan de reggaeton.



