En hommage à Jean-Marie Le Pen, Europe 1 diffusera 12 heures de bruits de bottes

“De vendredi midi jusqu’à samedi minuit, nous diffuserons en direct et sans aucune coupure 720 minutes de sons de bottes en cuir, en peau et en caoutchouc souple foulant les rues de Berlin” a déclaré ému ce jeudi Martin Ribeiro, directeur des programmes d’Europe 1, lors d’une conférence de presse. Puis d’ajouter : “C’est notre manière à nous de rendre hommage à ce grand monsieur qui, qu’on le veuille ou non, a marqué notre enfance à l’instar de Pikachu, du Bigdil ou encore de Kirik… Euh ouais non pas lui”.

Le son des bottes, remastérisé en 4K pour l’occasion, devrait offrir aux auditeurs une expérience unique, leur faisant vivre un temps “par l’oreille” la jeunesse “exotique et chamarrée” du tortionnaire d’Algérie. Une précision sonore inégalable qui, d’après Pascal Praud, à l’origine du projet, devrait “replonger les Français dans une époque lointaine où la France était propre, belle et libre à condition d’aimer la CurryWurst”.

Une initiative inédite qui ne s’arrête pas là puisqu’Europe 1 a également annoncé que chaque auditeur qui appellerait le standard après avoir entendu 2 sons de bottes cloutées de la Wehrmacht foulant un sol calcaire à la suite repartirait avec un authentique poignard nazi à cran d’arrêt ayant appartenu au père de Marine Le Pen.



Photo de Sz Katarzyna