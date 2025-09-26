Gorafi Magazine : Père Noël, petite souris, gouvernement Lecornu : ces mythes auxquels on aimerait croire

Magazine
PolitiqueIl y a 3 jours
Emmanuel Macron se dit enfin prêt à reconnaître l’Ardèche
CultureIl y a 1 semaine
Mort à 89 ans du journaliste Steven du célèbre duo Peter et Steven
CultureIl y a 7 jours
Une université américaine lance une enquête sur un professeur d’archéologie suspecté d’être un « antifa »
SociétéIl y a 7 jours
Chat GPT démissionne après seulement 3h à son nouveau poste d’enseignant
CultureIl y a 2 jours
Céline Dion avoue qu’elle n’ira finalement pas chercher votre âme dans les froids dans les flammes
Hi-TechIl y a 3 jours
Strava permet désormais de comparer la taille de son pénis avec celles des autres utilisateurs
PolitiqueIl y a 2 semaines
5 choses à savoir sur Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre
PolitiqueIl y a 2 semaines
Sondage – La nomination de Sébastien Lecornu était souhaitée par -12% des Français