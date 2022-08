Incendies – Qui sont ces hommes en uniforme qui gaspillent de l’eau dans la forêt ?

C’est une image qui a choqué la France entière. De mystérieux hommes en uniforme, aspergeant les incendies, en pleine pénurie d’eau. « Lorsque j’ai vu ça, j’ai tweeté en urgence pour dénoncer une telle pratique égoïste et, j’ose le dire, criminelle » s’exclame l’influenceur écologique Hugo Clément.

Sur place nous avons interrogé un de ces inconscients : « Je ne fais que mon métier Monsieur, je sauve des vies. Maintenant circulez, c’est dangereux ! », a-t-il hurlé

en nous bousculant, sans doute pour fuir le débat. Un riverain, secoué par la scène, se confie : « Je ne sais pas ce qui me choque le plus, leur fascination pour le feu ou cette façon de l’asperger de cette eau si précieuse et désormais si rare. Que fait la police ? Et puis leur uniforme ridicule là, ils ont pas chaud ? Ils se prennent pour des Avengers ? »

Mais nous n’étions pas au bout de notre peine, quelques minutes plus tard, des avions ont survolé le ciel et déversé sur le feu l’équivalent d’une quinzaine de piscines olympiques en quelques secondes. Aymeric, militant écolo venu sur place : « à pieds, 12 jours de marche » pour protester en avait les larmes aux yeux, criant en direction du ciel : « Mais arrêtez !! Et la planète ?! Bande malades ! ». Depuis, le préfet nous a contactés et s’est défendu en assurant que ces dangereux gaspilleurs étaient « des pompiers, payés par l’Etat pour éteindre les incendies ».

Seulement, toujours aucune explication valable n’a été donnée quant à leur utilisation massive d’une denrée désormais si rare.

