Pénurie de personnel soignant, fermetures de service, la crise qui touche l’hôpital est devenue l’une des préoccupations majeures des Français. Au point de forcer le chef de l’État à descendre dans l’arène pour défendre son plan d’action aux côtés de son ministre de la Santé François Braun.

Interpellé par une infirmière évoquant ses conditions de travail difficiles au cours d’un déplacement officiel, le président de la République a répété sa détermination à vouloir tout mettre en œuvre pour endiguer la crise des urgences. Emmanuel Macron a annoncé que le gouvernement était en négociation avec plusieurs chaînes de télévision pour la création de deux nouvelles séries médicales. Le chef de l’État prévoit ainsi de doubler le nombre de médecins en prime-time à la télévision française d’ici la fin de l’année.

Selon le président de la République, Tomer Sisley devrait enfiler la blouse blanche pour camper le rôle d’un chirurgien, chef des services de réanimation et de pédiatrie et d’oncologie de la Pitié-Salpêtrière dès cet automne. De son côté, Audrey Fleurot devrait hériter d’un service maternité en province avec un rôle de sage-femme naturopathe dotée de super-pouvoirs et capable de soigner ses patients par la pensée en invoquant l’esprit d’anciens ministres de la Santé.

Emmanuel Macron confirme aussi que le gouvernement plancherait sur une série de mesures visant à encourager des pratiques telles que la télé-consultation, l’auto médication afin de résorber les salles d’attente des urgences. Il confirme également la création d’un numéro vert pour joindre directement et 24/24 le ministre de la Santé François Braun.