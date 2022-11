Happé par le suspens de son jeu d’escape quest, il rate son mariage et redevient célibataire

Tentant de se détendre en solo à quelques heures de son union, Marc a débuté une partie d’un jeu Houses of Treasure. Pris dans l’engrenage de cet escape quest mixant énigmes et puzzles, il est arrivé à son mariage avec plus de cinq heures de retard…. La mariée ainsi que tous les invités avaient disparu. Un nouveau mystère à résoudre pour le jeune homme ? Son ex future-femme n’a simplement pas accepté que l’on joue avec ses sentiments et a préféré rester célibataire.



Fin de partie pour les tourtereaux donc, mais début d’une nouvelle passion pleine de

rebondissements pour Marc, entre enquêtes chez les Mayas ou au cœur des catacombes d’une église irlandaise. « Je n’ai aucun regret et ne suis pas prêt à repartir en quête de l’amour » a expliqué le fraîchement non marié ; ajoutant que, toujours très pris par le jeu, il a oublié d’aller chercher ses affaires que son ex Elsa avait jetées sur le trottoir.

Un phénomène loin d’être isolé



Selon une enquête, l’arrivée de ces escape quests sur le marché serait responsable de 30% des annulations de mariages ou départs en vacances. « Ma copine a joué à Houses of Treasure la Furie d’Ascalon avec des amis, la veille de nos vacances » raconte Corentin du Cotentin. « Elle a tellement adoré qu’elle a aussitôt commandé le second jeu l’Œil d’Itzamna et a refusé de quitter l’appartement sans lui dans ses valises » nous confie t-il, dépité de ne pas être parti en vacances dans un hôtel 7 étoiles aux Seychelles.



Dans l’immédiat, on apprend que la marque Jumbo serait visée par un recours collectif de plusieurs centaines de couples, d’organisateurs de mariages et de tour opérators demandant des jeux moins addictifs et moins passionnants pour éviter les annulations de dernière minute.