Il se fait tatouer en espérant avoir enfin une personnalité

Le Gorafi : Bonjour Lucas. Explique-nous ton choix de te tatouer.

Lucas : Je suis conscient que je n’ai pas beaucoup de personnalité. Je ne suis pas spécialement drôle, ni très intéressant. La plupart des gens ne se souviennent jamais de mon prénom, ils me surnomment juste « Nounouille ». Alors aujourd’hui j’espère bien me définir par un beau tatouage sur mon avant-bras. Je veux impressionner les autres pour qu’ils se disent en soirée « Wow il a vraiment du style et un état d’esprit de rebelle qui se fiche de ce que les autres pensent ».

Le Gorafi : D’accord Enzo. Et c’est quoi alors ce motif ?

Lucas : C’est Lucas, je m’appelle Lucas. J’ai mis une date en chiffres romains, pour que ce soit assez énigmatique. J’espère que c’est original… Vous voyez là c’est les chiffres VI.X.MMXVI marqués de manière stylisée. Pas mal non ?

Le Gorafi : C’est vu et revu ce truc. Et il s’est passé quoi alors, ce 6 octobre 2016 ?

Lucas : C’est le jour où j’ai vu le film « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? ». J’avais adoré ! Je ressors tout le temps des répliques de ce film… Pour moi c’est culte !! On me dit que je suis lourd mais je m’en fous ! (rires)

Le Gorafi : Calme-toi. Et tu crois que tu ne vas pas t’en lasser ?

Lucas : Si honnêtement, j’en ai déjà marre… Mais j’ai plein d’autres idées pour décorer tout mon corps : je veux me faire tatouer un chat sur le pec’ parce que j’adore les chats. Et des pâtes bolo sur la jambe, parce que je mange souvent des pâtes bolo. Et puis une raquette de badminton, parce que j’en avais fait quand j’étais en CM2, et puis…

Le Gorafi : C’est bon on a compris ! Ferme-la Nounouille !

Lucas : D’accord, pardon.

