Emmanuel Macron propose de couper un doigt aux chômeurs à chaque emploi précaire refusé

Après sa décision de baisser de 25% la durée de l’indemnisation pour les nouveaux chômeurs, Emmanuel Macron a imaginé une nouvelle manière d’aller vers le plein emploi, à savoir couper un doigt aux chômeurs à chaque emploi refusé : « Ce peuple est d’une fainéantise sans pareille ! Vous vous rendez compte que des Bac +5 refusent un poste de manager McDo ? Quelle prétention des Français ! Puisque c’est ça, à chaque emploi, précaire ou non adapté, refusé, la police ira frapper chez eux avec un Opinel ! Ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts ? Et bien on va les leur couper ! » s’emporte Emmanuel Macron en réunion avec son ministre du Travail, Olivier Dussopt.

Dans son bureau, le Président ne parvient pas à se calmer : « Olivier t’es trop mou dans tes idées de réformes ! Avec des tire-au-flanc, il faut avoir de la poigne ! Baisser de 25% la durée de l’indemnisation, non mais tu veux pas aussi leur payer leur loyer tant que tu y es ?! Alors moi je dis, au bout de 10 refus, ils devront se débrouiller avec ce qu’il leur restera, c’est-à-dire un énorme poil dans la main ! Oh et puis non, lui aussi on va le couper s’ils osent demander une augmentation moins d’un an après la signature ! »

Emmanuel Macron finit par baisser le ton, puis chuchoter, alerté par un conseiller qui lui rappelle notre présence : « Je vais te le dire Olivier. Si ces gaulois réfractaires continuent à chouiner pour ne pas bosser, je vais vraiment me fâcher. Là t’as rien vu. Je vais réinstaurer la guillotine, elle sera là, flambant neuve devant Pôle Emploi, pour punir ceux qui le méritent. Et là le chômage tu vas voir, il va baisser ! Sapristi ! » termine le Président, de nouveau hors de lui, en urinant sur le code du travail.