La réforme de l’assurance-chômage prévoit également un coup de pied à chaque allocataire

Les nouvelles règles de l’assurance chômage ont pour but de réduire la durée d’indemnisation des chômeurs, afin de les pousser à chercher du travail plus rapidement. Mais la réforme ne s’arrête pas là : chaque allocataire pourra également recevoir un « bon coup de pied » pour développer sa motivation. Nous avons voulu en savoir plus sur cette méthode controversée.