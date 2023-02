Réforme des retraites – La NUPES accusée d’obstruction parlementaire après avoir déposé 2000 amendements en Klingon

« bortaS bIr jablu’DI’ reH QaQqu’ nay ». Vous n’y comprenez rien ? Eux non plus. En ouverture les débats sur la réforme des retraites à l’Assemblée nationale, membres du gouvernement et députés de la majorité n’ont pas caché leur agacement en découvrant que de nombreux amendements déposés par l’opposition de gauche avaient été rédigés en klingon.

Mais que diable le capitaine Spock et cette langue, uniquement parlée par une race extraterrestre présente dans l’univers de la série Star Trek, viennent-ils faire dans l’hémicycle ? Alors que les députés en faveur du texte dénoncent une volonté de saboter les débats, plusieurs députés de la NUPES affirment être dans leur bon droit. « Nous avons bien lu le règlement. Rien n’interdit l’utilisation du Klingon à l’Assemblée » leur répondait hier un député LFI en fin de séance.

L’opposition affirme qu’elle usera de tous les moyens en son pouvoir pour mener la bataille contre la réforme et saper le moral des parlementaires en faveur du texte de loi. Plusieurs d’entre eux affirment qu’ils n’hésiteront pas « à ajouter plusieurs milliers d’amendements rédigés à l’encre magique » si nécessaire. Alors que le texte prévoit le décalage de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans d’ici 2030, les débats à l’assemblée pourraient durer jusqu’en 2190.

photo Crédits :debraydavid