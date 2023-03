PSG : Kylian Mbappé prolonge son contrat de deux éliminations supplémentaires en 1/8e

Le club de la capitale peut souffler. Certes l’avenir de Messi est incertain, la saison de Neymar est terminée, le mercato d’hiver laisse à désirer et sur le plan purement sportif, le spectacle proposé est indigne ; mais le meilleur joueur du monde actuellement va prolonger son contrat de deux éliminations supplémentaires en 1/8e. Pour les supporters, c’est une immense joie. Sur Twitter, l’un d’eux explique : « C’est hyper important d’avoir un joueur comme ça dans l’équipe pour surmonter les déceptions chaque année. On sait qu’après les prochaines éliminations, on pourra se dire : on est la risée de l’Europe, mais on a Kylian ! ». Un autre se prend même à rêver : « Ça fait deux saisons qu’on est éliminés prématurément mais l’année prochaine, j’y crois vraiment pour la Coupe de France ! »

Un Mbappé ambitieux

Interrogé sur les raisons de cette prolongation alors qu’il est courtisé par de nombreux clubs, notamment le Real Madrid, l’attaquant parisien a répondu tout sourire : « Paris est mon club de cœur et je suis encore jeune, j’ai encore le temps de rester ici et de gagner la Ligue des champions plus tard. ». Le recordman de buts du PSG a ensuite ajouté : « J’enchaîne les matchs, c’est pas mal pour me préserver de terminer la saison en mars pendant encore quelque temps. » Puis de conclure : « Ça ne veut pas dire pour autant que je manque d’ambition, j’ai encore plein d’objectifs importants à atteindre, comme gagner de nouveau à Reims. »