Euro 2024 : Deschamps rappelle enfin Lacazette pour lui demander le numéro de Caqueret

Plus appelé en équipe de France depuis novembre 2017, « Le général » a enfin eu des nouvelles de Didier Deschamps deux semaines avant le début de l’Euro et peu après avoir appris sa sélection dans la pré-liste de Thierry Henry pour les JO. Une façon de récompenser sa belle saison et sa place de 2e meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 buts ?« C’est vrai que je n’y croyais plus alors, forcément, ça m’a fait plaisir », s’enthousiasme l’attaquant, avant d’ajouter : « Bon finalement, c’était pour avoir le numéro de Maxence mais c’est bien d’avoir des nouvelles. » D’autant que le sélectionneur lui aurait demandé de se tenir « prêt jusqu’au début de l’Euro à filer d’autres numéros en cas de blessures. » Preuve que contrairement à ce que disent les mauvaises langues, il compte sur lui et n’hésite pas à lui confier des responsabilités.

« Garder tout le monde mobilisé »

C’était décidément la semaine des oubliés de « La Dèche » puisque Wissam Ben Yedder et Mattéo Guendouzi ont également été contactés par le sélectionneur respectivement pour venir arroser les plantes et changer la litière du chat.

Quant à Jordan Veretout et Moussa Diaby, ils ne désespèrent pas d’avoir des nouvelles de Didier Deschamps et continuent à s’entraîner au cas où. Contacté par la rédaction, le sélectionneur a dit vouloir « garder tout le monde mobilisé » et « ne pas exclure de les appeler en cas d’épidémie de choléra. »

Photo : shutterstock/ Victor Velter