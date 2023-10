PSG – Conscient de ses erreurs, l’entraîneur Luis Enrique annonce qu’il alignera 9 attaquants contre Rennes

« Contrairement à ce que j’ai déclaré juste après la rencontre, je crois que je me suis trompé ». C’est par ces mots pleins d’humilité que Luis Enrique a débuté sa conférence de presse avant le choc contre Rennes dimanche à 20h45 contre une équipe qui a peu réussi au PSG ces dernières années (trois défaites depuis 2019). Puis le coach espagnol d’ajouter : « Je crois que nous avons manqué d’ambition en n’alignant que quatre attaquants, ce qui ne nous a pas permis de jouer assez haut pour contrecarrer le jeu de notre adversaire. Nous ne ferons pas la même erreur contre Rennes puisque nous jouerons avec neuf attaquants. » Luis Enrique a également annoncé qu’il jouerait « sans gardien » pour avoir davantage de possession avec un joueur de champ supplémentaire.

Sans défenseurs

L’ancien entraîneur de Barcelone se passera également de défenseurs et alignera donc deux milieux de terrain au côté des neuf attaquants. « Si on analyse bien le match de mercredi, on se rend compte que ce sont souvent nos défenseurs et notre gardien qui ont donné des ballons de but à Newcastle. Il faut éviter ça dimanche. »

Puis Luis Enrique de conclure : « Notre grande erreur contre Newcastle a été de surestimer notre adversaire. Il ne faut pas avoir peur de lui, nous sommes le PSG, nous devons l’écraser dès le début du match. Nous avons très bien joué mercredi, ça ne s’est joué à rien. »