Paris – Un référendum local se prononce à 90% pour l’interdiction des Parisiens

Hier Anne Hidalgo proclamait officiellement, face à la presse, les résultats de la consultation citoyenne sur le maintien des Parisiens dans Paris. « Le premier septembre prochain, il n’y aura plus de Parisien en liberté dans les rues de Paris » a déclaré la maire de Paris, se félicitant d’une décision visant à réduire les nuisances provoquées par les habitants de Paris dans la capitale.



Malgré un très faible taux de participation n’excédant pas les 10%, les votants se sont prononcés à plus de 90% pour l’interdiction des Parisiens. « En plus de donner une mauvaise image de la ville de Paris, ils sont impliqués dans la quasi-totalité des accidents survenus dans les rues de la capitale en 2022 » expliquait David Belliard, adjoint EELV à la mairie de Paris, fermement opposé au maintien des Parisiens.



Au lendemain du vote, une question revient : que vont devenir les Parisiens ? Selon la mairie de Paris, des contacts sont actuellement en cours pour permettre de remettre en circulation une partie du stock de Parisiens dans les rues d’autres villes autorisant leur présence. L’élu est formel et explique que « sauf échec dans ces négociations, aucun parisien ne sera jeté dans la Seine et dans le Canal de l’Ourcq ».