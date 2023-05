Mobile Club garantit maintenant ses iPhones en cas de crise de rage quand votre équipe de foot perd un match

Selon Mobile Club, il s’agit de la cause la plus répandue lorsqu’il s’agit de casser son iPhone, juste avant le fait de le faire tomber dans les toilettes et de le croquer en pleine crise de nerfs lors d’un discours d’Emmanuel Macron.

« Dans le cas où votre équipe, c’est-à-dire le Paris-Saint-Germain, aurait encore perdu un match, nous comprenons que vous serez susceptible de jeter votre iPhone par terre de toute force en regrettant de vous être fait tatouer le visage de Neymar sur vos fesses », explique un représentant de Mobile Club, une boîte qui « tient à ses clients, même à ceux qui s’obstinent à soutenir une équipe de foot qui ferait mieux d’accepter son futur en ligue 2. Nous considérons qu’il s’agit d’un accident totalement hors de votre contrôle », poursuit-t-il en expliquant les avantages de Mobile Club, qui offre également une garantie Remontada pour les supporters du PSG. « Le fait de soutenir une certaine équipe est dû à des facteurs génétiques et environnementaux qui sont hors de votre contrôle. Et bien-sûr, n’importe quelle personne succomberait à une crise de violence si elle soutenait une équipe où joue Pablo Sarabia. »

Mobile Club précise d’ailleurs qu’ils ne prennent pas parti lorsqu’il s’agit de football. « Ça ne nous regarde pas que vous supportez une excellente équipe ou que, au contraire, vous êtes fan de Carlos Soler. »

Néanmoins, Mobile Club précise que si vous cassez votre smartphone en regardant un match de handball, l’entreprise anti-gaspillage électronique réserve le droit d’effacer toute preuve vous ramenant à eux.

En cas de questions, Mobile Club encourage les locataires de smartphones à contacter le service clients, où leur nouveau stagiaire Zinédine Zidane sera là pour les guider.