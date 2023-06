Sur son lit de mort, un employé de Dailymotion voit toute sa vie défiler en 144p

Il est 23h15 à l’Hôpital Européen Georges Pompidou lorsque toute la vie de Jérôme se met subitement à défiler devant ses yeux. Mais très vite, ses proches se rendent compte que quelque chose ne va pas : “Il a commencé à hurler que tout était pixélisé. Flou. Que le son était même parfois décalé par rapport à l’image” nous raconte bouleversée Nadine, sa sœur.

“À un moment, le film de sa vie s’est même arrêté en plein milieu à cause d’un problème de mémoire tampon” poursuit-elle. “Mais je crois que le plus dur, ça a été quand il a commencé à voir des pubs pour du Rondelé et des aspirateurs sans fil se lancer entre 2 souvenirs de déclaration d’impôts.” conclut-elle avant de fondre en larmes dans les bras de son mari.

Une situation terrible heureusement encadrée autant que faire se peut par les médecins. “Quand on a vu que son état se dégradait, on a immédiatement tenté de lui faire une greffe de fibre” nous explique le Dr Selinger. “Malheureusement, le seul donneur potentiel ne pouvait passer que Lundi en 8, entre 8h et 18h. On a donc choisi de mettre fin à ses souffrances en lançant la playlist « 3 heures de sons de Modem 256k » sur Youtube.”

Un fait divers sordide qui n’est pas sans rappeler l’histoire de Colette, cette employée de HBO en phase terminale, obligée d’attendre plusieurs semaines consécutives pour pouvoir enfin voir la suite de sa propre vie.

Photo : Istock