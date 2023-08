Elle est fichée Banque de France parce qu’elle n’a pas remboursé sa dette Tricount de 0,79€

Début juillet, Agnès et son groupe de potes décident de partir en vacances à la dune du Pilat. Comme tout bon groupe d’amis qui se respecte, un Tricount des dépenses est mis en place. “Avec l’inflation, cette année, on a vraiment décidé de mettre TOUTES les dépenses dedans. Y a pas de raison qu’il y en ait un qui paie plus qu’un autre”, explique David, l’organisateur du séjour. Airbnb, Pastis, glaçons, mouchoirs, tout est minutieusement rentré dans le Tricount par David. “A la fin des vacances, j’ai envoyé mon RIB et les sommes dûes par chacun dans notre groupe whatsapp”, raconte David. “Agnès me devait 0,79€ et elle ne me les a jamais remboursés”. Une tragédie qui s’est terminée par un signalement à la Banque de France. “On va me traiter de rat, mais si 10 personnes me doivent 0,79€, ça fait 7,90€ et avec cette somme je peux me payer un kebab”. De son côté, Agnès est surprise par ce comportement mais assume : “je pensais qu’il rigolait quand il m’a envoyé son RIB pour 0,79€ mais c’est vrai que les bons comptes font les bons amis et que j’aurais dû le rembourser”.

Agnès et David se sont revus pour régler cette histoire et Agnès a remboursé sa dette avec les intérêts qui vont avec et c’est dans l’épicerie du coin que David a décidé de dépenser ses 1,12€.

Photo : iStock