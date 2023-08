Bruno Le Maire se fait retirer 2 côtes pour pouvoir se féliciter de son bilan

C’est à l’hôpital européen Georges-Pompidou que le ministre de l’économie Bruno Lemaire a été admis dans le plus grand secret samedi dernier, afin de se faire retirer 2 côtes. Une opération délicate visant à l’aider à commenter encore plus facilement le bilan de son mandat. “Nous lui avons ôté les côtes flottantes C11 et C12” nous confie le docteur Selinger tout juste sorti du bloc après plus de 8 heures d’opération. “Ça devrait lui permettre de gagner suffisamment en souplesse pour continuer à s’auto-congratuler sans flinguer ses lombaires” poursuit-il, avant de partir à la recherche d’Olivier Dussopt pour lui annoncer le rejet de sa nouvelle tentative de greffe de charisme.

Une “économie qui ne s’est jamais aussi bien portée”, un “rebond de la croissance exceptionnel” et “des français protégés grâce à des décisions réactives et courageuses”, c’est avec des mots plein de confiance et de ferveur que Bruno Le Maire s’est adressé ce matin au peuple de France lors d’une conférence de presse. Il a par la suite ajouté avoir “toujours tout fait pour se plier en 4 pour la France” avant de se plier violemment en 2 et de quitter la pièce en s’enroulant sur lui-même.

Une opération chirurgicale lourde qui en a néanmoins inspiré plus d’un. Emmanuel Macron devrait ainsi prochainement se faire retirer les genoux, les tibias et l’intégralité de ses rotules afin de perdre 45cm. Une intervention risquée mais qui, selon ses conseillers, resterait le seul moyen pour qu’il jette enfin un coup d’œil à la France d’en bas.