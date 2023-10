Mathilde Panot fait son mea culpa et reconnaît que le Hamas « n’est pas toujours très sympa »

Après les crimes commis par le Hamas le 7 octobre sur des civils israéliens, la réaction de plusieurs figures de LFI n’a pas fait l’unanimité, tant s’en faut. Ce matin, Mathilde Panot, présidente du groupe à l’Assemblée nationale, a tenu à clarifier la position du mouvement d’extrême gauche au micro de France Inter. « Je veux faire mon mea culpa aujourd’hui. Il faut le reconnaître, le Hamas n’est pas toujours très sympa » a-t-elle affirmé avec la plus grande fermeté. Puis d’ajouter sans concession : « Il a quelques sautes d’humeur et est volontiers soupe au lait. Il se peut même qu’il ait eu parfois des mots pas très heureux voire déplacés. Il est volontiers impulsif. »

Un regard lucide sur le monde

Interrogée ensuite sur l’attitude de Jean-Luc Mélenchon ces dernières semaines, Mathilde Panot a déclaré qu’il était « l’homme le plus généreux, le plus patient, le plus délicat et le plus mesuré » qu’elle ait jamais rencontré. Elle a ajouté : « Heureusement qu’il est là pour tempérer les débats en ces temps troublés. »

Quant à Vladimir Poutine, elle a reconnu que le président russe « pouvait de temps en temps se montrer taquin. »

Photo : YouTube : LFI