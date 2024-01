Gabriel Attal utilise un 49.3 juste pour voir ce que ça fait

Moins de 24 heures. C’est le temps qu’il aura fallu à Gabriel Attal pour utiliser l’article 49.3 après l’annonce de son gouvernement. Une manœuvre que de nombreux observateurs peinent à justifier, évoquant des débats qui ne semblaient pas nécessiter son utilisation hier dans l’hémicycle.



Pour avancer un semblant de réponse, certains évoquent un désir de se confronter sans attendre au 49.3. « Ce choix semble être motivé par la volonté d’en sentir les effets sur sa propre personne. Élisabeth Borne elle-même parlait d’une sensation de bien-être et de plénitude chaque fois qu’elle en faisait usage » explique un spécialiste des rites initiatiques pour Premiers ministres.



Selon l’entourage du nouveau Premier ministre, l’article 49.3 semblait exercer, depuis sa nomination, une certaine fascination sur Gabriel Attal . « Depuis plusieurs jours, Gabriel n’est plus le même. Il ne dort plus et il arrive qu’on le surprenne à parler tout seul. C’est comme s’il avait été poussé par une force irrépressible l’incitant à faire usage du 49.3 » décrit un de ses plus proches collaborateurs.



Nombreux sont ceux qui confirment que le 49.3 aurait tourné à l’obsession pour le nouveau locataire de Matignon. Au point de lui avoir donné le comme petit nom « mon précieux » et de passer plusieurs heures par jour enfermé dans son bureau pour l’admirer.