Gabriel Attal surprend tout le monde en arrivant à Matignon en abaya

Interrogé par BFM TV, Gabriel Attal s’est expliqué : « C’est pour montrer à tous les enseignants que, conformément à ma promesse, je ne les oublie pas. C’est un petit clin d’œil que je leur adresse. » Puis d’ajouter : « Je veux aussi rappeler à tous les citoyens que cette interdiction ne vaut que pour l’école. Et je dois avouer que c’est très agréable à porter. » Pour Alain Duhamel, « il faut interpréter ce geste comme une ode à la disruption ainsi qu’au “en même temps” macronien. C’est aussi intelligent qu’astucieux. » Le chef de l’État, loin de s’indigner d’une telle initiative, a d’ailleurs salué cette ouverture : « Il faut savoir faire preuve de fermeté et en même temps d’inclusion. Gabriel Attal montre encore une fois qu’il est le meilleur d’entre nous. »

Réactions contrastées

Du côté de l’opposition, en revanche, les commentaires sont très différents. François Ruffin fustige : « Comme d’habitude, chez les macronistes, tout n’est que stratégie de com et démagogie. Un Premier ministre ne devrait pas s’habiller comme ça. » Jordan Bardella va encore plus loin : « Le macronisme a montré son vrai visage, celui qui aime flatter le communautarisme et dégrader la fonction et la République. »

Quant à Bruno Le Maire, encore déçu de ne pas avoir été désigné, il a confié : « Moi aussi je peux être disruptif. Souvenez-vous du débat pour la primaire de la droite et du centre, je n’avais pas mis de cravate ! » Puis d’ajouter : « Des amis m’avaient dit « Alors toi t’as pas froid aux yeux, t’es un vrai déglingo ! » Et pourtant, j’avais tenu bon et assumé mon irrévérence jusqu’au bout. C’est ça dont la France a besoin en 2017 ! »