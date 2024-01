5 choses à savoir sur le nouveau Premier ministre Gabriel Attal

1- Ses céréales préférées sont les Trésor de Kellog’s.

Gabriel Attal raffole des Trésor de Kellog’s. « Je les trempe dans du lait, et j’attends qu’ils soient un peu mous. J’adore, je me sens surpuissant quand j’en mange ». Il peut en dévorer jusqu’à six kilos par jour quand il est en rut.

2- Il a une note de 2,3 sur Blablacar.

Gabriel Attal n’est pas un passager très agréable selon les usagers de l’application Blablacar. Les avis sont édifiants : « Il passe son temps à parler de lui, il ne sait même pas comment je m’appelle », ou « Il fait beaucoup de doigts d’honneur aux pauvres par la fenêtre ». A fuir.

3- Un combat est prévu contre son rival Juan Branco.

Les conditions de ce combat contre l’avocat Juan Branco, sont claires, et sont inspirées du film Mad Max III Au delà du Dôme du Tonnerre : « Deux hommes rentrent, un homme sort ». Ce sera donc un combat à mort dans une arène post-apocalyptique (prévu pour 2025).

4- Il a eu la gastro l’année dernière.

Par sa fonction, Gabriel Attal est souvent amené à serrer des mains, et comme il ne se les lave pas souvent, il a attrapé la gastro l’hiver dernier. Selon des sources proches du dossier, il aurait « fait du boucan dans les waters » du ministère, mais personne ne souhaite en dire davantage, car l’omerta règne.

5- Il a gagné 2 euros à un jeu à gratter.

Gabriel Attal a gagné 2 euros en grattant un Astro. Mais il les a immédiatement rejoués et les a perdus dans la foulée. Furieux, il a alors « tout cassé » dans le bar-tabac, et promis de réduire le pays à feu et à sang s’il parvenait à devenir Premier ministre. Aujourd’hui, sa vengeance peut donc enfin s’accomplir.