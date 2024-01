Brigitte Macron assurera la Régence le temps que Gabriel Attal soit en âge de gouverner

« Gabriel a beaucoup de talent mais il est évidemment beaucoup trop jeune pour exercer ses fonctions de chef du gouvernement. Brigitte est dans les coulisses du pouvoir depuis près de sept ans, elle saura lui prodiguer les conseils nécessaires à son émancipation » a expliqué le chef de l’État. Si le mot de Régence a pu faire réagir les internautes sur la toile, le président l’« assume totalement » : « Même si nous sommes en République, je préfère parler de Régence plutôt que d’intérim, tout simplement car le règne de Jupiter s’apparente davantage, en toute modestie, à celui de Louis XIV qu’à celui de ce pauvre François Hollande. »

Brigitte Macron a déclaré de son côté être « très honorée qu’on (lui) confie la garde du petit Gabriel » et avoir « hâte de lui faire découvrir l’hôtel de Matignon et sa fameuse galerie des 49.3 ».

De nombreuses réactions

Les réactions à l’annonce de cette nomination ont été nombreuses. Jordan Bardella a dénoncé « le règne de l’entre-soi macronien toujours plus éloigné du peuple » et Jean-Luc Mélenchon a fustigé « la perpétuation de la politique droitière de Macron. » Bruno Le Maire a déclaré : « C’est une très bonne transition avant la nomination du candidat à la présidentielle en 2027. » On est en revanche toujours sans nouvelles de Sébastien Lecornu et Julien Denormandie.

Quant à Gabriel Attal, il s’est dit « très heureux de la confiance accordée par Emmanuel Macron. Même si j’aurais préféré des Lego ou une Play-Station. »

Photo : Capture RTL/Public Senat