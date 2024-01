En réponse au lisier versé, le gouvernement déverse Amélie Oudéa-Castéra sur les agriculteurs

L’enseigne Leclerc a été vengée et plutôt deux fois qu’une. Le gouvernement n’a vraisemblablement pas apprécié que l’on s’attaque au fleuron de la grande distribution française puisqu’il a déversé, à son tour, notre nouvelle ministre Oudéa Castera sur des agriculteurs complètement groggy, qui ne s’attendaient sans doute pas à un retour de bâton d’une telle violence.

“C’est infernal. J’ai l’habitude pourtant mais là c’est répugnant. J’en ai sur le visage, ça colle, et encore, j’ai été légèrement éclaboussé” nous confie Marcel, propriétaire d’une ferme porcine dans le Calvados. Tout le monde n’aura pas cette chance, comme pour Denise, en première ligne au moment des faits, qui se lave frénétiquement au White-Spirit depuis deux heures.

De son côté, le gouvernement assume son geste pour le moins viril. “Notre réponse est proportionnelle à la violence et aux dégradations commises par les agriculteurs. Nous sommes dans un état de droit et nous voulons le rester. Et je tiens à dire, à ceux qui cassent et qui veulent attaquer la République, que nous avons toujours Marlène Schiappa à disposition” a déclaré le ministre Gérald Darmanin au micro de nos confrères.

Illustration : capture d’écran TF1