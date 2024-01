Choquée par l’absentéisme des députés, Amélie Oudéa-Castéra ne mettra plus les pieds à l’Assemblée nationale

« Il y a beaucoup trop d’absentéisme, c’est absolument intolérable, on se croirait dans l’enseignement public, je ne viendrai plus, hors de question de participer à cette mascarade ! » s’est indignée la ministre au micro de BFM TV. Puis d’ajouter : « C’est quand même incroyable qu’il n’y ait aucun remplacement des députés absents, à quoi servent les suppléants ? Si on veut vraiment lutter contre ce fléau, il faut que les déserteurs fournissent à la présidente de l’Assemblée un mot d’excuse la fois suivante. » L’ex-championne de tennis a même suggéré la présence d’un « conseiller pédagogique d’Éducation chargé du suivi des absences » avant de s’exclamer : « J’en connais un très bon à Stanislas ! »

Critiques de l’opposition

Dans l’opposition, on raille la nouvelle sortie d’Amélie Oudéa-Castéra. Pour Jean-Luc Mélenchon il s’agit tout simplement d’« un caprice de riche qui a toujours eu l’habitude qu’on lui dise oui à tout ». Jordan Bardella a de son côté fustigé « le manque de sérieux de ce gouvernement qui est de plus en plus éloigné des préoccupations des Français. » La ministre explique au contraire qu’elle mettra sa menace à exécution et que si rien ne change dans les prochains mois, elle n’hésitera pas à « partir dans le privé ».