Après le succès de la Sniffy, la colline du crack ouvre un espace enfant

La « Sniffy » cette petite poudre blanche, qui a tout de la cocaïne, mais qui est en réalité de la taurine à sniffer, cartonne tellement chez les jeunes que la mairie de Paris a dû réagir en créant un espace enfant à la colline du crack. « Les jeunes d’aujourd’hui grandissent plus vite, ils sont mûrs pour la drogue plus tôt, s’exclame Anne Hidalgo. C’est notre devoir de les accompagner dans cette belle expérience qu’est la vie sous stupéfiants ! ».

La maire de Paris continue à louer cette nouvelle substance : « A Paris ça a du sens d’ouvrir la colline du crack aux mineurs. Car la Sniffy c’est génial, ça habitue les élèves de Stanislas, Henri IV et Louis le Grand, au monde du travail ! Eux qui sont tous nos futurs traders et dirigeants sous cocaïne ! Et puis, franchement, sans ça, à quel moment auraient-ils franchi la Seine pour se rendre rive droite ? La Sniffy, c’est avant un booster de mixité sociale »

Si Anne Hidalgo est aussi enthousiaste, c’est aussi parce que l’ouverture de la colline du crack aux enfants ouvre plein de perspectives pour l’avenir : « Vous le savez j’adore les travaux ! Alors tout casser pour construire des jeunes pour enfants avec des cuvettes de toilettes en plastique pour qu’ils puissent sniffer leur poudre comme des adultes, je trouve que c’est un formidable projet. Vous imaginez, pendant les JO, tous ces enfants du monde entier qui fraterniseront autour d’un bon rail de Sniffy ? C’est ça la magie de Paris ! Vive le BTP ! Allez cassez-moi tout ça ! » lance la maire de Paris, avant de se mettre en maillot de bain et de plonger dans la Seine la tête la première.