Après plus de 3 semaines, il estime que son linge est sec et le plie enfin

Après 3 semaines de calvaire, Valentin, un Parisien de 42 ans nous confie avoir enfin plié le linge qui séchait chez lui. « Je me souviens, au bout de 3 jours, il était toujours humide, ça m’a rendu très nerveux et j’ai développé une sorte de phobie. Je ne voulais plus jamais le toucher. » La météo extrêmement humide à Paris depuis mars n’a pas aidé le malheureux. En effet, « entre la fin de la trêve hivernale – et donc la coupure des chauffages de nombreux immeubles – et les giboulées qui continuent toujours fin mai, Valentin avait toutes les raisons de croire que son linge n’était pas sec » estime le docteur Craipeau, psychiatre spécialiste des phobies.

Un homme sans histoire

Contactée par la rédaction, sa mère nous a confirmé que c’est un fils gentil, sans histoire et impeccable sur lui quand le temps le permet. Car oui, depuis tout ce temps, il n’a eu d’autre choix que de retourner ses slips pour avoir la sensation d’en avoir des nouveaux. « J’ai failli en racheter mais sortir avec ce temps ne me paraissait pas raisonnable. Car si je trempe la tenue que je porte actuellement, c’est simple je n’ai plus rien du tout à me mettre. »

Mais tout ça n’est désormais plus qu’un mauvais souvenir étant donné que ce matin, devant un parterre de journalistes dépêchés pour l’occasion, Valentin a plié son linge. « Je vais attendre encore quelques jours avant de le ranger pour ne pas trop casser les fibres des tissus. » Précise-t-il tout de même. Un véritable message d’espoir et de résilience pour tous nos lecteurs.

Photo : Shutterstock/ New Africa