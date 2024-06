Il passe plus de 2 heures à orthographier correctement le nom de son ami Matthieux

« Génie », « Masterclass », « incroyable » voilà comment les amis de Jules ont réagi sur le groupe WhatsApp quand ce dernier a enfin orthographié correctement le prénom de « Mat ». Un exploit qui a même impressionné le principal intéressé. « Depuis ma naissance on orthographie mon prénom n’importe comment. Alors que c’est simple, il faut juste deux T, un H et un X. »

Un problème de plus en plus présent dans les bureaux de l’état civil avec notamment des jeunes parents qui ont la volonté de se différencier des autres ou encore de modifier la personnalité via un changement de lettre. « Un jeune papa voulait appeler son fils « Rémi » mais au dernier moment l’a enregistré avec un Y à la fin ‘’pour qu’il soit un peu plus américain’’ » nous raconte cet employé de la mairie de Vierzon (18) visiblement épuisé.

Du côté des intéressés, certains avouent vivre un enfer. C’est le cas de Margaux et Elliott, une soeur et un frère à l’origine de l’action collective « Je ne veux pas épeler mon prénom tout le temps » rejointe par plus de 365 873 personnes en France et en Belgique dont une écrasante majorité de Mathieu, Matthieu, Mathieux, Matthieux, Matieu et Mattieu.

« Les ‘’mat’’ sont considérés comme l’élite de notre malheur car les variantes de ce prénom sont quasi innombrables, beaucoup souffrent de troubles psychologiques depuis l’école primaire. Il y a une vraie urgence sur ce sujet. » nous confie Margaux.

Un témoignage poignant qui est effectivement la source de dérives : des « Mat » sont allés jusqu’à changer de prénom pour s’appeler Gérald. Le gouvernement n’a pas souhaité réagir à nos demandes d’interview mais confirme « prendre pleinement la mesure du problème ».