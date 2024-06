Le pays qui célébrait le Débarquement contre le fascisme il y a trois jours vote massivement pour le fascisme

Une annonce qui a fait grand bruit et beaucoup refusent encore d’y croire “On exagère beaucoup mais il n’y aura que peu ou pas de conséquences” affirme un expert recherchant frénétiquement le premier vol pour l’Angleterre. Même son de cloche pour d’autres. “Oui mais ce ne sont pas les mêmes fascistes, ils ont évolué dans leurs idées, et surtout les vêtements, ne ce sont plus les mêmes, ils sont quand même plus casuals, plus chics, BG” examine un autre avant de prendre la fuite à la nage. « C’est sans danger » a de son côté répété un analyste-dentiste. « Un peu quand même non ? » avons nous demandé. « C’est sans danger » a-t-il alors répété en nous installant sur une chaise de dentiste. « C’est sans danger » nous a-t-il susurré à l’oreille en faisant basculer la chaise alors que nous hurlions de terreur. « C’est sans danger » a-t-il répondu.

De son côté le pays affirmait qu’il n’y avait aucune honte à essayer le fascisme, que les gens en faisaient des caisses, estimant que comme par hasard c’étaient toujours les nazis qui avaient le mauvais rôle et qu’on était en 2024, alors ils avaient droit à une seconde chance.

