Insolite : Porté disparu depuis trois jours, un homme retrouvé vivant dans le 20h de TF1

“Nous avions commencé à poster des affiches dans tout Paris, nous étions morts d’inquiétude” explique Benjamin, 44 ans, directeur de cabinet. “Nous avions presque baissé les bras car la police ne nous aidait pas quand quelqu’un nous a appelé pour nous dire qu’ils avaient reçu un signalement”. En effet, contre toute attente et ignorant même que plusieurs de ses proches le recherchaient, le jeune Gabriel Attal est apparu au micro de TF1, invité du journal de 20H. “Cela a été un immense soulagement. Nous sommes allés le chercher à la sortie, nous l’avons accompagné et cette fois nous ne le quitterons plus des yeux”. Certains réfléchissent même à l’équiper d’une balise pour être certain de le retrouver au plus vite. Benjamin de conclure : “Vous savez à cet âge, il gambade tellement vite ! Imaginez jusqu’où il aurait pu aller ! Un accident est si vite arrivé”