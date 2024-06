Expulsions – Le RN remercie Valérie Pécresse d’avoir relié Châtelet à Orly en seulement 40 minutes

En conférence de presse, le président du Rassemblement National et possible futur Premier Ministre a tenu à remercier la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, pour l’allongement de la ligne 14 du métro parisien : « Ça va considérablement accélérer notre processus d’expulsion des sans-papiers. Ils errent tous dans le centre de Paris, ça va donc être très facile de les arrêter au métro Châtelet et de les mettre dans un charter à Orly ».

Les commentateurs y voient le début d’une nouvelle alliance de la droite, comme nous l’affirme Jean-Michel Apathie : « Ce n’est pas qu’un prolongement de ligne entre Châtelet et Orly, mais aussi et surtout un prolongement entre les LR et le RN ! Il ne serait pas étonnant que pour plaire au gouvernement RN, Eric Ciotti demande à rallonger la ligne 4 de Bagneux jusqu’à Nice ! »

A droite certains y voient le baiser du diable, même s’il n’est pas question de s’inquiéter, comme l’affirme ce pilier des LR, qui a préféré rester anonyme : « C’est un coup de com ! La ligne 14 n’aidera en aucun cas M. Bardella dans ses expulsions. Elle sera, comme toutes les lignes, en panne, en retard, ou remplie à ras bord. Les policiers n’auront pas la place de rentrer avec le futur expulsé ou arriveront en retard et louperont le vol. Sans parler du coût : le ticket de métro est à 11,50 euros, vous imaginez ce que ça va coûter aux Français ? ».

Photo Crédits :Bim